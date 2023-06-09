موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.. تنطلق من طابا والعريش

كشف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمدن المصرية، إذ يوافق العيد يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 144، وميلاديا 28 يونيو 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في المدن المصرية على النحو التالي:

- القاهرة 5:21 صباحا.

- الجيزة 5:22 صباحا.

- الإسكندرية 5:24 صباحا.

- بورسعيد 5:14 صباحا.

- السويس 5:16 صباحا.

- العريش 5:08 صباحا.

- الطور 15:16 صباحا.

- سانت كاترين 5:14 صباحا.

- طابا: 5:08 صباحا.

- شرم الشيخ 5:14 صباحا.

- دمنهور 5:22 صباحا.

- طنطا 5:20 صباحا.

- المنصورة 5:18 صباحا.

- الزقازيق 5:19 صباحا.

- بنها 5:21 صباحا.

- شبين الكوم 5:21 صباحا.

- كفر الشيخ 5:20 صباحا.

- الفيوم 5:25 صباحا.

- بني سويف 5:24 صباحا.

- المنيا 5:28 صباحا.

- أسيوط 5:28 صباحا.

- سوهاج 5:28 صباحا.

- قنا 5:24 صباحا.

- أسوان 5:28 صباحا.

- أبو سمبل 5:37 صباحا.

- مرسى مطروح 5:34 صباحا.

- الغردقة 5:18 صباحا.

- الخارجة 5:36 صباحا.

- الإسماعيلية 5:16 صباحا.

- دمياط 5:16 صباحا.

- السلوم 5:42 صباحا.

- نويبع 5:10 صباحا.

- حلايب 5:17 صباحا.

- شلاتين 5:19 صباحا.

أول مدينة تبدأ فيها صلاة عيد الأضحى

ووفقًا لمواعيد صلاة عيد الأضحي المبارك 2023، المعلنة من قبل معهد البحوث الفلكية، فغنها تنطلق من محافظة شمال سيناء وبالتحديد مدينتى طابا والعريش، حيث تبدأ الساعة في كل منهما الساعة 5:08 صباحًا، يليها مدينة نويبع الساعة 5:10 صباحا.

آخر مدينة تبدأ فيها صلاة عيد الأضحى

في حين يكون آخر موعد لصلاة العيد في مدينة السلوم التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتكون الساعة 5:42 صباحًا، وتسبقها مدينة أبو سمبل وموعد صلاة عيد الأضحى فيها الساعة 5:37 صباحا.