أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023، ليستعد المواطنون لأدائها في الموعد المحدد للعيد المقرر له الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023، على هذا النحو:

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023

ووفق المعلن من الهيئة، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023 لسكان أحياء الدقي والعجوزة وإمبابة وغيرها في تمام 6.22 أما القاهرة فتقام الصلاة في 6.21 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2023

صلاة العيد في شرم الشيخ 6.14.

صلاة العيد في دمنهور 6.22 .

صلاة العيد في طنطا 6.20.

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم6.21 .

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج6.28.

صلاة العيد في قنا6.24.

صلاة العيد في أسوان6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح6.34 .

صلاة العيد في السلوم 6.42

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.