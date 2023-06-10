نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضحية.. أبرزها عدم إصفرار العينين

قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة بنها، إن هناك عدة تعليمات يجب الالتفات لها عند شراء الأضحية، منها أن تكون العين سليمة دون إصفرار وعدم وجود أي أعراض للعرج أثناء المشي، كما يجب أن يكون الشعر سليما وغير قابل للنزع بسهولة ما يشير لوجود مرض أو سوء تغذية.

التأكد من مصدر شراء الحيوان ويكون الصوف الخاص بالحيوان نظيفا

وأوضح أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة بنها، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أنه يجب أن يكون جلد الحيوان سليمًا ويتم الشراء من مزرعة أو مكان معروف، بحيث يكون يتغذى على الخضرة والعلف الطبيعي وعدم الشراء من الباعة الجائلين المجهولية؛ لأنه أحيانا يكون الحيوان يكون يتغذى على المخلفات ويصبح أكله غير صحي، ويجب التأكد من مصدر شراء الحيوان ويكون الصوف الخاص بالحيوان نظيفا وعدم وجود أوساخ عليه لأنها تلوث اللحوم فيما بعد ويكون بها ميكروبات وقاذورات.

التأكد من عدم إصابة الحيوان بالهزال

وأشار «شلتوت»، إلى أن الجمال يكون عمرها نحو 5 سنوات والعجول سنتين والأغنام والماعز سنة واحدة، ويتم التأكد من عدم إصابة الحيوان بالهزال، مؤكدا أن هناك بعض التجار «الغشاشين» يسقون الحيوانات مياه بملح ليزيد وزنها عند البيع، ونصح بضرورة الذبح في الأماكن الرسمية بإشراف بيطري كامل.