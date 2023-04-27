تعيين الدكتور أسامة أبو شامة عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج

صدر اليوم قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج لمدة 3 سنوات، يذكر أن القرار صدر وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ أبو شامة

ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، العميد الجديد الدكتور أسامة حسن أبو شامة متمنياً له دوام التوفيق، وموجهاً الشكر والامتنان والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، وللدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

الدكتور أبو شامة في سطور

يذكر أن الدكتور أبو شامة يعمل بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكليه الطب البيطري بجامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل وشغل منصب رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة بالكلية ورئيس وحدة نظم تقويم الطلاب الامتحانات.

تخصص الدكتور أبو شامة في الميكروبيولوجي والمناعة والتخصص الدقيق البكتريا الفطريات المناعة، وحملت رسالة الماجستير الخاصة به عنوان تشخيص ميكوبلازما الطيور بالطرق التقليدية والحديثة، ورسالة الدكتوراة عنوان دراسات بكتريولوجية وجزيئية على عدوى الميكوبلازما في الرومي.