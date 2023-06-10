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تطوير القدرات اللوجستية.. مصر على طريق التنافسية الإقليمية والدولية (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:44 ص | السبت 10 يونيو 2023
مشروعات الدولة التنموية

مشروعات الدولة التنموية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية والدولية»، فلم تغفل إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أي قطاع تنموي أو إنتاجي إلا وسعت إلى تطويره والعمل عليه وذلك لتعويض حالة الإهمال التي عانت مختلف الملفات التنموية بالبلاد على مدار عقود.

القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا ملفتا

ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحدًا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحًا ملفتًا خلال العقد الماضي وفقا للتقرير الصادر عن المجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

الدولة المصرية قامت بتشييد الممرات اللوجستية

وأكّد التقرير جهود الدولة المصرية في تشييد الممرات اللوجستية التي تخدم مختلف المشروعات القومية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعليمية بمعدل 48 مركزا خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019 فقط ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميا، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال عام 2014 لتقفز إلى المركز رقم 50.

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بقلم نرمين عفيفي