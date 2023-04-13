كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية على ترعة النوبارية

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية على ترعة النوبارية بالإسكندرية، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير كل المواني المصرية لتحويلها إلى موانئ محورية، وخدمة الصادرات المصرية فتح أسواق جديدة لها.

تفاصيل مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية على ترعة النوبارية

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية على ترعة النوبارية:

- يُقام مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا.

تكلفة إنشاء المشروع مليار جنيه تقريبا.

- يهدف المشروع خدمة ميناء الإسكندرية.

يأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود وزارة النقل، لتطوير ميناء الإسكندرية، والتي اشتملت على إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة للمواني المصرية.

«السقطي»: جهود الدولة في ملف النقل البحري تنعكس على حجم التجارة المنقولة

علق الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، في تصريحات لـ«الوطن»، على اهتمام الدولة مُمثلة في وزارة النقل بالموانىء المصرية بصفة عامة وميناء الإسكندرية بصفة خاصة، سواء بإنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض أو مشروع المنطقة اللوجيستية بالنوبارية، قائلاً: «تسهم أعمال التطوير في التنمية المستدامة من خلال جيل جديد من الموانىء الذكية والمواني الخضراء والتي تعتمد على الطاقة النظيفة وتنفيذ كل الأنشطة البحرية بشكل صديق للبيئة وتقليل الهدر بشتى أشكاله المختلفة».

وأضاف الدكتور خالد السقطي، أن كل هذه الجهود تمكن مصر من أن تصبح محورا لجذب لكبريات الشركات العالمية، والذي يتضح من خلال الاستثمارات والتعاقدات لتلك الشركات في مواني مصر التجارية والذي بدوره سينعكس على حجم التجارة المنقولة سواء ترانزيت أو برسم البلد وتعزيز حركة التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن زيارة فرص العمل وخلق أنشطة لوجستية مضيفة للقيمة لخدمة تلك الشركات.