تفاصيل إنشاء خطوط سكة حديد للربط بين المواني الجافة والمناطق اللوجيستية

تعمل الدولة حاليا على إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للربط مع المواني الجافة والمناطق اللوجيستية، في إطار توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط.

تفاصيل إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للربط مع المواني الجافة والمناطق اللوجيستية، وفق بيان رسمي للهيئة:

1- خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 70 كم لربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

2 - خط بلبيس – العاشر – الروبيكي بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

3 - خط كفر داود – السادات بطول 36 كم لربط الميناء الجاف بمدينة السادات.

تفاصيل مشروعات تطوير وازدواج خطوط الشبكة المفردة عالية الكثافة

أما مخطط بدء مشروعات تطوير وازدواج خطوط الشبكة المفردة عالية الكثافة، وهي:

1 - خط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم.

2 - خط بشتيل – الاتحاد – القبارى وخط الاتحاد - إيتاي البارود بطول 227 كم.

3 - خط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم.

4 - خط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم.

5 - خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم.

تجنب تبوير الأراضي الزراعية

عمليات التطوير الجارية تأخذ في الحسبان أفضل مسار لمشروعات الطرق والسكك الحديدية وتجنب تبوير الأراضي الزراعية وإزالة العقارات السكنية قدر المستطاع، وفي حال الاضطرار لنزع ملكية أراض زراعية أو عقارات سكنية يجرى صرف التعويضات المناسبة التي تقررها الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقاً لسعر السوق السائد.