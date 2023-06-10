القبض على 13 تاجر مخدرات في حملات موسعة بـ6 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهم (126 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) .

ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق .. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين .. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة نبروة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الحشيش– 8000 قرص مخدر لعقار"الكبتاجون" – 13 قرص مخدر لعقارى "أوكسى ، الترامادول" – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – سيارة – 4 هواتف محمولة – 2 قطعة سبيكة ذهبية).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (185 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.