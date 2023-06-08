المؤبد للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بالاتجار في المواد المخدرة القنب بدائرة مركز شرطة الصف بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبدالحكم وأسامة عرفة وأمانة سر سعيد برغش.

تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1439 لسنة 2023 جنايات الصف والمقيدة برقم 605 لسنة 2023 جنوب الجيزة، قيام المتهم «أحمد. ص، 28 عاما» في 28 يناير من العام الجاري 2023، بالاتجار في المواد المخدرة «القنب» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي عن قيام المتهم بحيازة 129 كيس من نبات القنب بغرض الإتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.