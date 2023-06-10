«التعليم»: إقبال كبير على المدارس الفنية بنظام 5 سنوات دراسة (فيديو)

تحدث الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن نشر الوزارة فيلما تسجيليا بعنوان «مهاراتك هي مستقبلك» بشأن دور مدارس التعليم الفني بمختلف مجالاتها وتخصصاتها، موضحًا: «هناك إقبال كبير على مدارس التعليم الفني مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة بنظام دراسة 5 سنوات وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المدارس التي فيها مجالات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والذهب حيث تجتذب العدد الأكبر من الطلاب ولدينا خطة للتوسع في عدد هذه المدارس».

الهدف من هذه الخطوة التعريف بمدارسنا ونوعية مختلفة من التعليم الراقي

وقال رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، إن الهدف من هذه الخطوة التعريف بمدارسنا ونوعية مختلفة من التعليم الراقي وهو التعليم التكنولوجي الحديث الذي يتيح للطلاب والطالبات ممارسة الأنشطة والمهارات التي يحبونها ويتميزون فيها، حيث يحب الطالب هذه النوعية من الدراسة.

الفيلم ترويجي يوضح للطلاب والطالبات كيفية دخول نوع آخر من التعليم يتيح مستقبلا مختلفا

وأضاف «بصيلة»: «هذا الفيلم ترويجي يوضح للطلاب والطالبات كيفية دخول نوع آخر من التعليم يتيح مستقبلا مختلفا، قد يجمع بين العمل في سوق العمل والدراسة في أحد الجامعات التكنولوجية أو اختيار طريق آخر وهو ريادة الأعمال وعمل مشروع خاص بالخريج والخريجة لاقتحام السوق في مصر بطريقة مباشرة».