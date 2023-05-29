نقيب التمريض: إقبال كبير للطلاب على التعليم الفني بالعديد من المحافظات

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن عدد كليات التمريض في مصر يبلغ 25 كلية حكومية، بينما يوجد 5 كليات خاصة، موضحة أن نظام الدراسة في كليات التمريض يكون بعد مرحلة ثانوية عامة حسب أعلى الدرجات للطلاب، مشيرة إلى أن عدد سنوات الدراسة داخل هذه الكليات 5 سنوات، منهم 4 سنوات للدراسة النظرية والعملية، بينما السنة الخامسة والأخيرة تختص بالتطبيق العملي فقط.

تفاصيل الدراسة بمعاهد الرعاية

وأضافت «محمود»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معاهد الرعاية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هي خمس سنوات دراسة بعد مرحلة الإعدادية وليس الثانوية العامة، موضحة أننا لدينا تعليم عالي متعلق بالكليات وأخر تعليم فني الذي شهد إقبال الطلاب عليه في العديد من المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم العمل على عدة محاور، هي: تطوير البنية التحتية والإمكانيات الخاصة بمعامل تدريب الطلاب، والعمل على المدرسات لتأهيلهم، فضلا عن العمل على الطلاب في تطوير المناهج والتدريب العملي الخاص بهم، إلى جانب تبادل الخبرات ما بين مصر وإيطاليا لتدريب المدرسات على أحدث طرق التعليم الفني.

شروط الالتحاق بمعاهد الرعاية

ولفتت نقيب التمريض، إلى أن هناك شروطا معينة للالتحاق معاهد الرعاية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتمثل في: كون الطالب مصري الجنسية، حاصل على شهادة سير وسلوك، اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، موضحة أنه يتم استلام كل الطلبات، ومن ثم اختيار أعلى «المجاميع».