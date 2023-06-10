القبض على متهم بسرقة حقيبة بالإكراه من شخص في الجمالية

تمكّنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا حال سرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - جواز سفر- سلاح أبيض).

وبمواجهته أقرّ بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك هدده بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.