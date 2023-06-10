ضبط سيدتين بتهمة سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي في الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر ، وبحوزتهما (٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى ، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم ، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية ، وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أقرا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.