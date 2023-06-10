«التنمية المحلية»: تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانا بقرى حياة كريمة

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظات دمياط والغربية والمنيا، في تنظيم القوافل الصحية بقرى حياة كريمة، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية بكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

قوافل طبية بقرى محافظة دمياط

في محافظة دمياط، أطلقت مديرية الصحة قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، شملت كل التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات التي تستوجب ذلك.

مبادرة حياة كريمة

وفي محافظة الغربية، تشهد المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالمجان، كما جرى تنظيم ندوات تثقيفية من أجل خدمة المواطنين.

وفي محافظة المنيا، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نفذت قافلة طبية بقرية دير السنقورية بمركز بني مزار، على مدار يومين، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1593 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.