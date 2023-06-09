الكشف على 1853 مريضا ضمن قافلة طبية في قرية الأمل بالدقهلية

كشف شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل قافلة علاجية داخل قرية الأمل بمركز بلقاس التابع للدقهلية، وجرى الكشف على 1853 مريضا في مختلف التخصصات، وصرف العلاج لهم بالمجان.

إطلاق قوافل علاجية بالدقهلية

وأشار«مكين» في بيان له، إلى أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الكشف على 1853 مريض ضمن القافلة

وأوضح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1853 مريضا في مختلف التخصصات، إذ ضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وأوضح أن الفحوصات تضمنت باطنة 345، وأطفال 367، وجراحة 220، وأنف وأذن 201، وعظام 186، ورمد 241، وأسنان 138، ونسا وتنظيم أسرة 155، كما جرى إجراء 351 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و113 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

وأضاف أن القافلة الطبية قامت بعمل فحوصات لـ146 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 24 قرارا للعلاج على نفقة دولة.

ندوات تثقيفية للمواطنين

وأكد على حرص مديرية الصحة بالدقهلية على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، موضحا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.