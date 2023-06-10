الصحة العالمية: مصر أصبحت خالية من فيروس سي بفضل «100 مليون صحة»

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.

المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» أشاد بها العالم

وأضافت القصير، أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس سي لمنظمة الصحة العالمية، «ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس سي في أقرب وقت»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس سي من خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» التي أشاد بها العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان خلو مصر من فيروس سي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قال خلال مؤتمر صحة أفريقيا الذي انعقد بالقاهرة AFRICA HEALTH EXCON، منذ يومين، إنه تم اجتياز خطوات كثيرة فى مجال البحث العلمى، وتم اجتياز مراحل كثيرة فى مجال الأبحاث الطبية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية ستعلن خلو مصر من فيروس سى الشهر المقبل وستقام احتفالية كبيرة فى سبتمبر المقبل لإعلان مصر خلوها من فيروس سى بعد أن كانت من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس.