«الصحة العالمية» تعلن عن 3 وظائف في مكتبها بالقاهرة.. الشروط والمؤهلات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن حاجتها لموظفين جدد للعمل داخل مكتبها في القاهرة، منوهة لمجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظائف الشاغرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل لدى منظمة الصحة العالمية، على هذا النحو:

وظيفة مساعد فني

تمثلت شروط وضوابط شغل هذه الوظائف فيما يلي:

- إكمال التعليم الثانوي مع الخبرة أو التدريب في مجال ذي صلة.

- درجة جامعية، أو ما يعادلها في إدارة الأعمال أو الصحة أو العلوم الاجتماعية أو أي مجال آخر ذي صلة.

- 8 سنوات على الأقل من الخبرة في العمل في مجال الإدارة الإدارية العامة.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في العمل باستخدام تطبيقات GSM / Oracle لخدمات الإدارة والمشتريات.

- خبرة في العمل في منظمة دولية.

- خبرة العمل ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.

- الإلمام بنظام وبرامج إدارة المجلات الإلكترونية، فضلاً عن برامج النشر الأخرى ذات الصلة.

- معرفة جيدة بقواعد منظمة الصحة العالمية وكتيباتها وممارساتها وإجراءاتها الروتينية المطبقة على عمليات السكرتارية والإدارية وعمليات الشراء.

وظيفة رئيس فريق المختبر

أوضحت المنظمة أن شروط هذه الوظيفة هي:

- الحصول على شهادة جامعية متقدمة (مستوى الماجستير) في الصحة العامة أو الطب أو الصحة الدولية، أو الإدارة أو العلوم الاجتماعية أو مجال ذي صلة.

- الحصول على التدريب على وبائيات الأمراض المعدية والصحة العامة والتشخيص المخبري المتقدم وإدارة الجودة.

- الحصول على ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الممارسة المختبرية على المستويين الوطني والدولي، في مجالات إدارة المختبرات، وعلم الفيروسات، وعلم الأحياء الدقيقة، وسلامة الأغذية، والنظافة أو الصحة البيئية.

- القدرة على العمل في مشاريع عبر القطاعات.

- إثبات المعرفة بعمليات الاستجابة السريعة وتنفيذها في حالات الطوارئ فيما يتعلق بمختبرات الصحة العامة.

وظيفة موظف الاتصالات

تمثلت شروط هذه الوظيفة فيما يلي:

- الحصول على شهادة جامعية أولى في الاتصال أو الصحافة أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة من معهد معتمد / معترف به.

- الحصول على مؤهل رسمي في الصحة العامة.

- الحصول على دورات في تقنيات الاتصال مثل التصميم الجرافيكي واللغة المرئية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات ذات صلة، على المستويين الوطني والدولي، في مجال الاتصال أو المناصرة، والتي يدعم جزء منها أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية أو التفشي الصحي والتعافي منها.

- خبرة عمل سابقة مع منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة أو مع منظمة دولية غير حكومية.