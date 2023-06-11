مواقيت الصلاة اليوم الأحد.. الظهر في الإسكندرية 01:01 صباحا

استعرضت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 يونيو الجاري التي نوهت أنها شهدت استقرار في بعضها وزيادة أو تراجع في أخرى.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:35 مساء

موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:53مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:55مساءً

موعد أذان العشاء: 9:28 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:36 مساء

أذان العشاء: 9:01 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحا

أذان الظهر: 12:55صباحًا

أذان العصر: 4:29 مساء

أذان المغرب: 7:54 مساءً

أذان العشاء: 9:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:04 مساء

موعد أذان العشاء: 9:39 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:18صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18مساء

أذان المغرب: 7:45مساء

أذان العشاء: 9:13

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:58 مساء

أذان العشاء: 9:33مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:13مساء

أذان المغرب: 7:40مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:50صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:07 مساءً