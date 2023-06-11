مواقيت الصلاة اليوم الأحد.. الظهر في الإسكندرية 01:01 صباحا
كتب:
هبهَ وهـدان
05:09 ص | الأحد 11 يونيو 2023
مواقيت الصلاة اليوم
استعرضت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 يونيو الجاري التي نوهت أنها شهدت استقرار في بعضها وزيادة أو تراجع في أخرى.
من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا
موعد أذان الظهر: 1:03 مساء
موعد أذان العصر: 4:35 مساء
موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:32 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:53مساء
موعد أذان العصر: 4:29 مساء
موعد أذان المغرب: 7:55مساءً
موعد أذان العشاء: 9:28 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:07 مساء
أذان المغرب: 7:36 مساء
أذان العشاء: 9:01 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
موعد أذان الفجر: 4:12 صباحا
أذان الظهر: 12:55صباحًا
أذان العصر: 4:29 مساء
أذان المغرب: 7:54 مساءً
أذان العشاء: 9:26 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:01 مساء
موعد أذان العصر: 3:38 مساء
موعد أذان المغرب: 8:04 مساء
موعد أذان العشاء: 9:39 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:18صباحا
أذان الظهر: 12:51 مساء
أذان العصر: 4:18مساء
أذان المغرب: 7:45مساء
أذان العشاء: 9:13
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:58 مساء
أذان العشاء: 9:33مساء
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا
أذان الظهر: 12:48 صباحًا
أذان العصر: 4:13مساء
أذان المغرب: 7:40مساء
أذان العشاء: 9:08 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا
أذان الظهر: 12:50صباحًا
أذان العصر: 4:13 مساء
أذان المغرب: 7:41 مساءً
أذان العشاء: 9:07 مساءً