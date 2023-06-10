مواقيت الصلاة اليوم السبت.. موعد أذان الفجر في المنصورة 4:02 صباحا
كتب:
هبهَ وهـدان
02:08 ص | السبت 10 يونيو 2023
مواقيت الصلاة اليوم
تباين طفيف في مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 يونيو الجاري بحسب بيان هيئة المساحة المصرية التي نوهت عن كافة توقيتات الفروض الخمسة.
من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم السبت 10- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:53مساء
موعد أذان العصر: 4:29 مساء
موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:27 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر: 12:48 صباحًا
أذان العصر: 4:07 مساء
أذان المغرب: 7:36 مساء
أذان العشاء: 9:00 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا
أذان الظهر: 12:53 صباحًا
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:57 مساءً
أذان العشاء: 9:32 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:10صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:01مساء
موعد أذان العصر: 3:38 مساء
موعد أذان المغرب: 8:04 مساء
موعد أذان العشاء: 9:38 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:18صباحا
أذان الظهر: 12:51 مساء
أذان العصر: 4:18مساء
أذان المغرب: 7:44مساء
أذان العشاء: 9:12
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:57 مساء
أذان العشاء: 9:32 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا
أذان الظهر: 12:47 صباحًا
أذان العصر: 4:13مساء
أذان المغرب: 7:40مساء
أذان العشاء: 9:08 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:13 مساء
أذان المغرب: 7:40 مساءً
أذان العشاء: 9:07 مساءً