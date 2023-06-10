مواقيت الصلاة اليوم السبت.. موعد أذان الفجر في المنصورة 4:02 صباحا

تباين طفيف في مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 يونيو الجاري بحسب بيان هيئة المساحة المصرية التي نوهت عن كافة توقيتات الفروض الخمسة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم السبت 10- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:53مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:27 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:36 مساء

أذان العشاء: 9:00 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 صباحًا

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:04 مساء

موعد أذان العشاء: 9:38 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:18صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18مساء

أذان المغرب: 7:44مساء

أذان العشاء: 9:12

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساء

أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:13مساء

أذان المغرب: 7:40مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:40 مساءً

أذان العشاء: 9:07 مساءً