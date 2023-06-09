مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. الفجر في الإسكندرية 4:08 صباحا

فروق طفيفة تشهدها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 يونيو مقارنة بمواعيد أمس بحسب بيان هيئة المساحة المصرية التي نوهت عن كافة توقيتات الفروض الخمسة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 صباحًا

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:03 مساء

موعد أذان العشاء: 9:38 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:19 مساء

أذان المغرب: 7:45 مساء

أذان العشاء: 9:13مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54مساء

موعد أذان العصر: 4:30 مساء

موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:28 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:24 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:35 مساء

أذان العشاء: 9:00 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:31 مساء

أذان المغرب: 7:56 مساء

أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:40 مساءً

أذان العشاء: 9:07 مساءً