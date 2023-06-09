مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. الفجر في الإسكندرية 4:08 صباحا
كتب:
هبهَ وهـدان
02:07 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
مواقيت الصلاة اليوم
فروق طفيفة تشهدها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 يونيو مقارنة بمواعيد أمس بحسب بيان هيئة المساحة المصرية التي نوهت عن كافة توقيتات الفروض الخمسة.
من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا
أذان الظهر: 12:53 صباحًا
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:57 مساءً
أذان العشاء: 9:32 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:59 مساء
موعد أذان العصر: 3:38 مساء
موعد أذان المغرب: 8:03 مساء
موعد أذان العشاء: 9:38 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا
أذان الظهر: 12:52 مساء
أذان العصر: 4:19 مساء
أذان المغرب: 7:45 مساء
أذان العشاء: 9:13مساء
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:54مساء
موعد أذان العصر: 4:30 مساء
موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:28 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:24 صباحًا
أذان الظهر: 12:47 صباحًا
أذان العصر: 4:07 مساء
أذان المغرب: 7:35 مساء
أذان العشاء: 9:00 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا
أذان الظهر: 12:52 مساء
أذان العصر: 4:31 مساء
أذان المغرب: 7:56 مساء
أذان العشاء: 9:32 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا
أذان الظهر: 12:48 صباحًا
أذان العصر: 4:14 مساء
أذان المغرب: 7:41 مساء
أذان العشاء: 9:08 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:13 مساء
أذان المغرب: 7:40 مساءً
أذان العشاء: 9:07 مساءً