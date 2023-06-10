محافظ القاهرة يسلم التأشيرات لحجاج الجمعيات الأهلية

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة المستوى الأول البالغ عددهم 135 حاج والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية .

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكداً أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

تيسيرات للحجاج

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وكافة معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام. كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التي قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج جمهورية مصر العربية .

وأوصى محافظ القاهرة الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار،شهد الحفل اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد ود. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف ود. عز فرغل رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومشرفى الرحلات ومديرى الفنادق ومديرى الإدارات الإجتماعية وعدد من قيادات المحافظة .

هدية للحجاج

وخلال الحفل سلم محافظ القاهرة هدية للحجاج عبارة عن شنطة سفر تحوى ملابس الإحرام وكروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارىء وكتيب لشرح مناسك الحج ، واختبار سريع لكوفيد للاطمئنان فى حالة اصيب الحاج بدور برد .