نائب محافظ القاهرة: نستهدف تحويل شق الثعبان إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على اهتمام محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان، موضحة أن المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا، خاصة في رفع كفاءة المرافق مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب أعمال رفع كفاءة الطرق ورصفها، خاصة في منطقة الكيلو الأول بداية من مدخل مدينة شق الثعبان كأولوية عاجلة، وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع أصحاب المصانع والمعارض بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، وعمرو هاشم، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة، واستشاري المشروع، وعدد من أصحاب المصانع والمعارض والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك لرفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها، ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها.

تقنين أوضاع المصانع والورش

وأشادت نائب المحافظ بالمستثمرين وأصحاب الورش والمصانع الحريصة على تقنين أوضاعهم، مؤكدة أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة وصناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة في السوق العالمي، بالإضافة للسوق المحلي لتصبح مدينة عالمية من الطراز الأول.

وتابعت نائب المحافظ عرضا تقديميا لكافة أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعيا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت، والتي شملت تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة من شبكات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات الموجودة، وكذا ما يتعلق برفع كفاءة شبكة الكهرباء، بحيث تكون منطقة صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئي.

كما يتم حاليا تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة، بهدف تحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تطوير البوابات واللاندسكيب، موجهة الشكر لكل من ساهم بالمشاركة في إنجاز هذه الأعمال.

تحقيق السيولة المرورية

وأوضحت نائب المحافظ، خطة تطوير وتجميل وتصميم الأرصفة والمشايات في مختلف شوارع المنطقة الصناعية مع اختلاف اتساعاتها، تحقيقا للسيولة المرورية وإضافة العنصر الجمالي بالأرصفة من خلال عمل 3 حارات في الاتجاه الواحد وتقليل الجزيرة الوسطى لتوسيع الطريق وتحديد عرضها لعمل المسافات البينية بين المزروعات أثناء أعمال السياج الشجرية، وكذلك إنشاء وصلة لنقل حركة المرور وسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد للطريق الدائري الأوسطى بطول 7 كيلومترات، كما تم تنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان.

مبنى خدمة رجال الأعمال

كما شمل الاجتماع عرضا لمقترح مبنى خدمة رجال الأعمال، والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المستثمرون في المنطقة الصناعية لتطوير أعمالهم، لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة فيما يتعلق بأوضاع المصانع والورش الموجودة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب ما يتعلق بموقف المشروعات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المنطقة في مختلف القطاعات، وذلك ضمن الخطة العاجلة أو متوسطة الأجل، بينها رصف الكيلو الأول.

رفع كفاءة واجهات المصانع

كما نبهت على ضرورة رفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال اعتماد ألوان للدهانات موحدة وتصميمات للافتات طبقا للتصميم المعتمد، ليتماشى مع أعمال التطوير القائمة، حيث تم استعراض الوضع الحالي لكافة المصانع بالكيلو الأول والتوصيات المقترحة لرفع كفاءة الواجهات، مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال بالتنسيق والتعاون المشترك مع أصحاب المصانع والمعارض.

إنهاء أعمال المرافق

ووجهت بضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال المرافق والخدمات المقدمة قبل أعمال الرصف وتركيب البلدورات، كما شددت على رفع كافة الإشغالات والمخالفات والالتزام بخطوط التنظيم وتكثيف حملات النظافة ورفع كافة الأتربة والمخلفات والاستجابة لكافة طلبات أصحاب المصانع لرفع كفاءة الأعمال بما يحقق آمالهم وطموحاتهم.