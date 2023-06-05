محافظ القاهرة: ملف النظافة وإعادة تدوير المخلفات على رأس أولوياتنا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن احتفال العالم بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو من كل عام يعد اعترافا بأهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الحد من المخاطر التي تهدد البيئة، كما يعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، ويسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا.

وأضاف محافظ القاهرة، أن قطاع البيئة شهد طفرة كبرى وغير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، باعتباره أحد أسس تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دوره المحوري في تحسن جودة حياة المواطن؛ فالقيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقضية تلوث الهواء والمياه، وتغيّر المناخ في جميع المحافظات ولا سيما القاهرة باعتبارها العاصمة، والمدينة الأكثر استقبالا لعدد السكان الوافدين، وتعدد النشاط الاقتصادي على أرض العاصمة.

تدوير المخلفات

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أحد أهم الملفات المتعلقة بالبيئة، التي توليها الدولة المصرية أهمية كبرى هو ملف النظافة وإعادة تدوير المخلفات، منوها بأن محافظة القاهرة تشهد عدة مشروعات كبرى تستهدف إعداد مخطط لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، وكذلك إلزام المصانع والمنشآت بتطبيق الاشتراطات البيئية، كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعي في مياه نهر النيل لمنع تلوث المياه لتحقيق استدامة الموارد طبقا لرؤية مصر 2030، ومواصلة ترشيد استخدامات الطاقة وجهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، وكذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة بمشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

مستقبل الأجيال المقبلة

وأكد حرص محافظة القاهرة على توعية المواطنين بالآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية على البيئة، والمناخ ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة باعتبار المواطن شريك أساسي في الحفاظ على البيئة.