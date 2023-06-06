محافظ القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وخلال وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 113343 طالب من 33 إدارة تعليمية موزعين على 303 لجان من بينهم 5 لجان خاصة 3 منها بمستشفى 57357، وواحدة بمعهد الأورام، إذ يؤدي الامتحانات 25043 طالبا بشعبة علمي علوم، و23300 طالب بشعبة علمي رياضة، و58521 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالي 106864 طالبا، بالإضافة إلى6479 طالبا من المدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

المرور على اللجان

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بجميع اللجان، والتأكد من عملها بكفاءة، وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب في التغلب على حرارة الجو.

ووجّه محافظ القاهرة، مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير جميع سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء؛ بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

تأمين مقار اللجان

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما جرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بالإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

95 استراحة للمراقبين بالقاهرة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائي بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأكد على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين في جميع وسائل الراحة.

وأوضح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى تجهيز 95 استراحة للمراقبين؛ منها 61 استراحة للرجال، 34 استراحة للسيدات مع تطهيرها وتعقيمها وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بها، كما جرى تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة جميع الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.