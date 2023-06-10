أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة 2023 وأسعارها وأماكن بيعها، والتي يتم حجزها من مقر قطاع الإنتاج وهيئة الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة الزراعة، والتي تمّ البدء في حجزها، إذ توفر وزارة الزراعة العجول البقرية والجاموسي والخراف بأسعار مناسبة.

أسعار حجز الأضاحي من وزارة الزراعة بالكيلو القائم

وأكّدت وزارة الزراعة، أنّه تمّ تحديد سعر الكيلو القائم من العجول الجاموسي ليكون سعرها بـ 125 جنيهًا، أما البقري فتم تحديد سعرها ليكون بـ 140 جنيهًا للكيلو القائم، اما الضأن -الخراف- فتمّ تحديد سعر الكيلو القائم بـ155 جنيهًا.

أماكن بيع أضاحي وزارة الزراعة

لفتت وزارة الزراعة أن حجز الأضاحي يكون من مقر قطاع الأنتاج بالدور السادس بمبنى الهيئات والشركات بشارع نادي الصيد بالدقي ومقر هيئة الاصلاح الزراعي بالوزارة بشارع نادي الصيد بالدقي.

خطوات حجز الأضاحي من وزارة الزراعة

وفيما يتعلق بخطوات حجز الأضاحي من وزارة الزراعة يتم الحجز من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهراً بمقار بمقدم حجز يدفع إلكتروني عن طريق «الفيزا كارت بمقدم حجز قدره 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 الاف جنيه للخراف.

أشارت وزارة الزراعة، إلى أنَّه عقب ذلك يتوجه الحاجز إلى المزرعة واختيار الأضحية ثم يتم تسجيل رقم الحيوان على الايصال وعند استلام الأضحية قبيل العيد يتم وزنها بالمزرعة وتقدير ثمنها بدقة ودفع باقي الثمن.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كما بدأت وزارة الزراعة في ضخ كميات من اللحوم المذبوحة في المنافذ الثابتة والمتحركة، و معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة المتحف الزراعي بالدقي الذي يتزامن تنظيمه مع تنظيم معرض الزهور في دورته رقم 90، إذ يباع سعر اللحوم البلدية بـ225 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم الضاني المذبوحة بـ250 جنيهًا.