مصدر بـ«الزراعة» يكشف تفاصيل حجز الأضاحي وموعد الطرح

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موعد حجز الأضاحي من مزارع الوزارة التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني، مؤكدا أنه جرى تغيير نظام الحجز للعام الحالي ليكون من ديوان عام الوزارة، بدلاً من منافذ الهيئة والقطاع أو من المزارع في المحافظات.

موعد حجز أضاحي عيد الأضحى

أوضح المصدر أن حجز الأضاحي من الخرفان والعجول البقري والجاموسي بداية شهر يونيو، بديوان الوزارة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزه، وذلك عقب إنتهاء اللجان المشكلة بحصر القطعان المتوافرة في المزارع ، وتحديد سعر مناسب للكيلو القائم يراعي تقلبات السوق وتكلفة الأنتاج، على أن يكون السعر مٌخفض يراعي محدودي الدخل.

أكد المصدر أن تحديد السعر يخضع لعدة اعتبارات أهمها رصد أسعار الكيلو القائم في المحافظات، واختيار سعر أدنى لما هو معروض، خاصة وأن أسعار اللحوم تشهد تقلبا حادا في السعر في الوقت الحالي.

كيفية شراء الأضاحي من وزارة الزراعة

وأشار إلى أنه يجرى دفع مقدم حجز يبلغ 10 آلاف جنيه للعجل الواحد عبر وسائل الدفع الإلكترونية، والاستلام قبيل أيام عيد الأضحى مباشرة إلى ثاني أيام العيد، وفقا لطلب الحاجز المدون على إيصال الدفع، وذلك بعد وزن الأضحية وسداد كامل ما هو مستحق عليها.

من جهة أخرى، بدأ قطاع الإنتاج وهيئة الإصلاح الزراعي الاستعداد لعيد الأضحى بتوفير كميات من اللحوم والسلع الاستهلاكية والبقوليات، وجرى تحديد سعر كيلو اللحم بـ220 جنيها، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق بـ30%.