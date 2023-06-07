مسؤول تنظيم معرض الزهور في الدقي: يقام تحت شعار 100 مليون شجرة

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت والإعلامية سالي شاهين، تقريرًا تلفزيونيًا، بعنوان: «تحت شعار 100 مليون شجرة.. إقبال من المواطنين على معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي».

نقل المعرض لمتحف الزراعة

وقال المهندس جمال الخولي، المسؤول عن تنظيم معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، إن المعرض هذا العام جرى نُقل من حديقة الأورمان بقرار وزاري إلى متحف الزراعة، لتكون فرصة كبيرة للناس لزيارة المعرض، ومشاهدة مجموعة المتاحف الزراعية الموجودة مثل متحف القطن، ومتحف الشمع ومتحف النباتات ومتحف المقتنيات.

وأضاف «الخولي»، أن المعرض يُقام تحت شعار 100 مليون شجرة، التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وبمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ، داعيًا كل محبي الزهور بزيارة المعرض.

ترويج للمعرض والمتحف

من جانبه قال المهندس هاني جمال، أحد المشاركين في معرض زهور الربيع، إن إقامة المعرض في متحف الزراعة بالدقي بمثابة ترويج للمكان والمتحف، خاصة أنه يحتوي على نباتات كثيرة منها العطريات والنادرة.