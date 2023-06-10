محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف الطريق الدائري في منيا القمح

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة.

وبدأت جولة محافظ الشرقية بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة كوبري «أبو طبل»، والتي تشمل تغطية مسافة 400 متر، وإنشاء حائط ساند بطول 100 متر بترعة المدير، و2 كوبري بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، حيث تُعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وقدم أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح شرحاً تفصيلياَ لمحافظ الشرقية، عن طبيعة الأعمال الجارية بالمنطقة، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من زراعة الخوازيق بكوبري مصرف القليوبي، وإنشاء الحوائط الخرسانية، وتم الانتهاء من انشاء الحائط الساند بطول 100 متر في اتجاه قرية «شلشلمون»، وجاري الانتهاء من أعمال انشاء السقف الخاص بكوبري أبو الأخضر وتكثيف الاعمال بالمنطقة لسرعة الانتهاء منها والبدء في اعمال الرصف لخلق محور مروري جديد يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

الطريق الدائري في منيا القمح

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه ، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من وضع طبقة الأساس الثانية بالاتجاهين، تمهيدا لأعمال الرصف ليربط الطريق بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذا لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، لسرعة انهاء الاعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.