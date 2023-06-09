دراسة لـ«المصري للفكر»: مصر حققت إنجازات كبيرة في شبكة الطرق منذ 2014

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة تحت عنوان "القدرات اللوجستية لمصرنحو التنافسية الإقليمية والدولية"، يتم من خلالها إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية منذ عام 2014، من خلال استعراض المشاريع المختلفة التي تقيمها الدولة من أجل تطوير العديد من المجالات، كالزراعة والصناعة والتجارة والتعدين وغيرها من المجالات الأخرى.

خطة الدولة الشاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق

ومن المجالات التي تمكنت الدولة المصرية من تحقيق إنجازات كبيرة بها على مدار السنوات الأخيرة، هي شبكات الطرق، حيث أوضحت دراسة المركز أنه منذ 2014 والدولة عازمة على مشاريع تطوير كافة شبكات البنية التحتية وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في المواني البحرية والمطارات الجوية وغيرها، كما أولت اهتماما خاصا بتطوير وتجديد الشبكة القومية للطرق علاوة على البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضح المركز أنه وفقا لخطة الدولة الشاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، أنه يتم إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريق بأطوال7000كم من الإنشاءات الجديدة علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى مع نهاية عام 2024، وإلى الآن تم الانتهاء مما يفوق الـ50 مشروعا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من باقي المشاريع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

محور 30 يونيو وطريق القاهرة - أسوان

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة وتمت الإشارة لها في الدراسة هي مشروع محور30 يونيو الذي بلغ طوله 210 كم، بتكلفة وصلت لأكثر من 8.5 مليار جنيه ويربط هذا المحور بين أربعة من أهم الأقاليم التنموية في مصر وهي: إقليم قناة السويس، إقليم الدلتا، إقليم القاهرة، وإقليم البحرالأحمر، ومن المتوقع أن يساهم في عملية إعادة التوزيع السكاني في تلك الأقاليم الـ4 بشكل متوازن، فضلا عن دوره في ربط عدد من المشاريع القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية ومحورتنمية قناه السويس ومشروع التنمية الشاملة لسيناء.

وأيضا مشروع تطوير طريق القاهرة- اسـوان الصـحراوي الغربي، وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى من هذا المشروع في 2014، وسيربط هذا الطريق بين القاهرة ومعبر أرقين عند خط الحدود الدولية مع السودان بإجمالي طول يصل 1155كم، ومن المتوقع أن تصل تكلفة ذلك المشروع لـ26 مليار جنيه، فضلا عن أنه سيمثل قناة ربط بين كل محافظات الصعيد والقاهرة، وسيوفر الكثير من الوقت، حيث أن زمن الرحلة بالسيارة على هذا الطريق - من أسوان للقاهرة - تصل لأكثر من 10 ساعات، ويساهم هذا المشروع في تحقيق التعهد المصيري بالمشاركة في تنفيذ المشروع القاري المأمول والمعروف باسم طريق القاهرة كيب تاون والذي يتوقع أن يجتاز القارة الأفريقية من شمالها لجنوبها بطول إجمالي يفوق الـ9 آلاف كيلو متر.