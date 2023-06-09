خريطة الطرق البديلة للشوارع المغلقة في الجيزة.. اتبع الإرشادات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة غلق بعض الطرق بسبب الإصلاحات وتغذية محطات الكهرباء، حيث جرى غلق كلي لشارع النيل، اليوم الجمعة، أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة؛ لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محور 26 يوليو الجديد، والتي تشمل توسعة كوبري 15 مايو، ورفع وتركيب الكمر الخرساني أعلى شارع كورنيش النيل بحي العجوزة.

الطرق البديلة للشوارع المغلقة

ويجرى غلق الشارع يوم واحد فقط من الساعة 1 صباحًا صباح يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، حيث تتم الأعمال الإنشائية على مدار 24 ساعة.

وتستعرض الوطن الطرق البديلة لشارع النيل، والتي جاءت على النحو التالي:

المركبات القادمة ميدان الجلاء

حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة، وترغب بالسير اتجاه ميدان الكيت كاتن تدخل يسارًا للاتجاه الآخر القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء باتجاه نفق العجوزة، فقد جرى استحداث فتحة دخول في الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة، في المنطقة المواجهة للسيرك القومي.

استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات، ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق، عن طريق فتحة للمركبات جرى استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل في المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المركبات القادمة من ميدان الكيت كات

حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة، تستكمل السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو، واستكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو، ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

غلق جزئي لشارع الهرم

غلق جزئي بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، لمدة يومين، نظرا لأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء «جهد 11» لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط ميدان الرماية.

ورغم إغلاق شارع الهرم إلا أنّ ذلك لا يعطل الحركة المرورية، حيث تتم الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية حيث تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا اليوم وغدا السبت.

لوحات إرشادية وكشافات إضاءة لسلامة المواطنين

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة لوحات إرشادية بمحيط الأعمال وكشافات إضاءة وطواحين ضوئية وحواجز فسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.