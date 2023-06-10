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موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط 2023.. في المساجد الكبرى والساحات

كتب:

حسن عبد النعيم
03:21 م | السبت 10 يونيو 2023
صلاة العيد - أرشيفية

صلاة العيد - أرشيفية

يشغل بال كثير من المواطنين في الوقت الحالي معرفة موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط 2023، والذي يوافق يوم 28 يونيو الجاري، بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تأتي أسيوط ضمن أواخر المحافظات من حيث توقيت صلاة «العيد  الكبير».

موعد صلاة عيد الأضحي بأسيوط 2023

ويحين موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط 2023 في تمام الساعة السادسة و28 دقيقة، وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والساحات المجاورة للمساجد الكبرى.

استعدادات مكثفة لـ صلاة عيد الأضحى بأسيوط 2023 

وتستعد مديرية أوقاف أسيوط لـ صلاة عيد الأضحى 2023 من خلال عقد اجتماعات مكثفة بمديري الإدارات الفرعية، لمناقشة الاستعدادات اللازمة، والتي تشمل تعقيم المساجد وتطهيرها، وفرش الساحات الكبرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، والاستعداد الكامل لاستقبال العيد وعقد غرفة عمليات مركزية بمديرية الأوقاف، وربطها بمختلف إدارات الأوقاف بالمراكز، لرصد أي شكاوى أو مشكلات تحدث والتدخل لسرعة حلها. 

 

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