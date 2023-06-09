إصابة طفل في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل سيارة على طريق أسيوط الغربي

أُصيب طفل بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، إثر تعرضه لانفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل كان يستقلها على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، مساء اليوم الجمعة، حيث تسبب مطب صناعي وقيادة الطفل للسيارة بسرعة في انفجار الأسطوانة بعدما ارتطمت بالسيارة من الداخل.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز بسيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم استغاثة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ووجود مصاب.

إصابة طفلًا بحروق

وانتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبينّ انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل المدينة الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي، مما أسفر عن إصابة حسام عليان عبد المعبود، 15 سنة، بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وإيداع الطفل بقسم الاستقبال تمهيدًا لنقله إلى قسم الحروق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.