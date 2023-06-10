بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا في أسيوط الجديدة اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن اليوم السبت الموافق 10 يونيو، بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا والمتوسط، في أسيوط الجديدة، موضحة أن التسليم مستمر حتى يوم 24 من شهر يوليو المقبل.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، مواعيد تسليم الأراضي سالفة الذكر.

مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا في أسيوط الجديدة

وأشار جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن تسليم الأراضي الأكثر تميزًا تأتي كالتالي:

- تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزاً بالحي الثاني من 1: 65 يوم السبت 10 يوينو.

- القطع من 66: 131، يوم الأحد 11 يونيو.

- قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1: 40 يوم الاثنين 12 يونيو.

- القطع من 41 : 78 يوم الثلاثاء 13 يونيو.

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80 يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

- القطع من 81 : 119، يوم الخميس 15 يونيو.

- القطع من 120 : 160، يوم السبت 17 يونيو.

- القطع من 161: 206، يوم الأحد 18 يونيو.

- القطع من 207 : 274، يوم الإثنين 19 يوينو.

- القطع من 275 : 565، يوم الثلاثاء 20 يونيو.

- القطع من 566 : 684، يوم الأربعاء 21 يونيو.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50 يوم الخميس 22 يونيو.

- تسليم القطع من 51 : 102 يوم السبت 24 يوينو.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتوسط

ويأتي تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز كالآتي:

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1 : 479 يوم الأحد 25 يونيو.

- القطع بمنطقة 375 فدانا منطقة 1 من 1 : 230، يوم الأحد 2 يوليو.

- القطع من 231 : 940، يوم الإثنين 3 يوليو.

- القطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298 : 621 يوم الثلاثاء 4 يوليو.

- القطع من 626 : 887 يوم الأربعاء 5 يوليو.

- القطع من 896 : 1139 يوم الخميس 6 يوليو.

- القطع من 1140 : 1184، يوم السبت 8 يوليو.

- القطع من 1185 : 1230، يوم الأحد 9 يوليو.

- القطع من 1231 : 1184، يوم الإثنين 10 يوليو.

- القطع من 1185 : 1230، يوم الثلاثاء 11 يوليو.

- بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3، من 6 : 559، يوم الثلاثاء 11 يوليو.

- القطع من 560 : 630، يوم الأربعاء 12 يوليو.

- القطع من 631 : 1400، يوم الخميس 13 يوليو.

وخصص جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المذكورة سلفصا، وهي في الأحد 16 يوليو، والإثنين 24 يوليو.

المستندات المطلوبة لتسليم الأراضي

وحدد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، المستندات المطلوب إحضارها عند التسليم، وهي:

- بطاقة الرقم القومي.

- خطاب البنك.

- إيصال سداد القسط الأول.

ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.