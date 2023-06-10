السيسي لطلبة الكليات العسكرية: دوركم مهم جدا.. وسعيد بوجودي معكم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، إذ التقى خلال الجولة بطلبة الكلية الحربية.

وعبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية، عن سعادته بلقائه مع الطلاب بقوله: «سعيد بوجودي معكم النهاردة، وكان لابد أزور الكلية كل فترة وأطمئن عليكم، ومن خلال مدير الأكاديمية بطمن على الأنشطة والمستوى، والحقيقة أمر مفرح ومشجع، وأتصور إنه مهم المصريين يعرفوا إنه الأكاديمية تقوم بدور مهم أوي دلوقتي».