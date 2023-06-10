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الرئيس السيسي في جولة تفقدية فجرا بمقر الكلية الحربية (صور)

كتب:

محمد أبو عمرة
11:25 ص | السبت 10 يونيو 2023
الرئيس السيسي في جولة بمقار الكلية الحربية

الرئيس السيسي في جولة بمقار الكلية الحربية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، إذ التقى خلال الجولة بطلبة الكلية الحربية.

جاء ذلك عقب عودته مباشرة من جولة خارجية شملت كلا من أنجولا وزامبيا وموزمبيق، تضمنت المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، إذ سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التي أسفرت عن تحسن ملموس في أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجاري والصادرات البينية، والتكامل الصناعي والإصلاح المالي والإداري.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.