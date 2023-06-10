ضبط 27 طن مستلزمات تجميل ومنظفات مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 27 طن مستلزمات منظفات ومستحضرات مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 27 طن مستلزمات تنظيف مجهولة المصدر

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر رقم 9092 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن منظفات ومستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية، وضبط 27 طن مستلزمات منظفات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ودون فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات تحت إذن وتصرف النيابة العامة، وجار العرض عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.