ضبط 3 مصانع منظفات بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت حملة أمنية مكبرة، من ضبط عدد من المصانع والمخازن العشوائية وغير المرخصة بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

ضبط 3 مصانع ومخزن في الجيزة

وأسفرت الحملات عن تحقيق عدد من النتائج في مجال حماية البيئة والصحة العامة، حيث ضبطت 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت 23,5 طن منتج نهائي لمواد خامة لمنظفات، و6340 قطعة منظفات وورقيات، و6 أطنان مواد خام لمخلفات بلاستيكية، و10220 قطعة مواسير مياه وصرف، وأدوات مائدة مصنعة من مخلفات بلاستيكية، وجميعها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وبدون بيانات، ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات.

ضبط مخزنين للأعلاف بدون ترخيص

وفي مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية»، تم ضبط مخزنين ومحل بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية، وذلك بمضبوطات بلغت 27 طن أعلاف حيوانية، و550 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية، مجهولة المصدر وبدون بيانات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.