تجديد حبس مسؤول مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص في باب الشعرية 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس مسؤول مصنع منظفات صناعية ومطهرات بدون ترخيص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن صنع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية والمطهرات، واستخدم خامات رديئة غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، في باب الشعرية، وغش جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وفي هذا الصدد، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّه وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد بالمادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017، بأن يعاقب «بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، لكل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص».