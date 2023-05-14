ضبط منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسئول عن مصنع منظفات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع دون ترخيص، وبحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 2000 لتر صابون سائل، و180 كيلوجرام سلفونيك، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.