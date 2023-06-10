الإعدام لـ3 متهمين بقتل شاب دافع عن خالته في شبرا الخيمة

صدقت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على حكم الإعدام لـ3 متهمين، حضوريا للأول، وغيابيا للثاني والثالث، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامهم لاتهامهم بقتل شاب كان يدافع عن خالته، لقيام أحد المتهمين بمعاكستها في الشارع بشبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مصطفى الحبشي، وأمين سر هاني خطاب.

أمر إحالة المتهمين للجنايات

ترجع أوراق القضية إلى اتهام كل من «محمود ع م»، 24 سنة، و«محمود م ع»، 19 سنة، و«عبدالله ع م»، 24 سنة، بقتل المجني عليه «عادل خالد عبد الرحمن» طالب بمعهد الألسن، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «فرد خرطوش» موضوع الاتهام الثاني على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه.

تفاصيل مصرع طالب في مشاجرة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه في مكان أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم، وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارا ناريا، حال تواجد المتهم الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزر الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، وأطلق المتهم الأول عيار ناريًا مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.