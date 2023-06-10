15 نصيحة من «تعليم الدقهلية» لطلاب الثانوي وأولياء الأمور قبل الامتحانات

قدّم ناصر شعبان وكيل التربية والتعليم بالدقهلية، عددا من النصائح والإرشادات لطلاب الثانوية العامة، قبل يومين من بدء الامتحانات، وذلك لتحقيق الاتزان النفسي للطالب ومساعدته على تحقيق التفوق.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023

وأوضح «شعبان»، في بيان، عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023، كالتالي:

- قسّم وقت المذاكرة ثلات أرباع، منها ربع للمذاكرة، وربع لحل أسئلة للتعرف على طبيعة الأسئلة، وربع لاستغلال المنصات التعليمية لمساعدتك في ترسيخ المعلومات.

- حافظ على النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرا للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم، والحرص على ممارسة الرياضة.

- راعي الوقت النسبي في المذاكرة، واستخدام أكثر من حاسة أثناء المذاكرة تساعد على تنشيط الذاكرة.

- حدد مصادر مراجعتك.

- لا تتعثر طويلًا في جزء صعب، لكن استخدم عقلك ورتب ذهنك.

- احرص على الراحة بين المذاكرة.

- تجنب الهروب والراحة السلبية.

- اختبر فهمك ومعلوماتك أولاً بأول.

- أثناء تأدية الامتحانات الق نظرة سريعة على ورقة الأسئلة، وابدأ بالإجابة على السؤال السهل ثم الأسهل وهكذا، وترك وقت كاف للمراجعة.

نصائح لأولياء الأمور

كما قدم «شعبان نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، تضمنت:

- الابتعاد عن المقارنات الظالمة بين الطالب وغيره من الطلاب، لأن هذا يضع عليه عبئا نفسيا كبيرا.

- عدم تحويل البيت إلى معسكر أثناء فترة الامتحانات، وتوفير جو هادىء للطالب، ويمكن إتاحة أدوات ترفية لكن بعد المذاكرة ساعات طويلة.

- توفير مكان مناسب للمذاكرة، من حيث قوة الإضاءة والتهوية الجيدة والجلوس بطريقة سليمة، فهذا يساعد الطالب على المذاكرة

- الحرص على تناول أطعمة صحية تنشط الذاكرة، كالبيض واللبن والسمك، والخضروات والفاكهة الطازجة والمكسرات، والبعد عن الشاي والقهوة.

- ضرورة دعم الأباء لأبنائهم من خلال التشجيع، والبعد عن التوتر قبل تأدية الامتحان.

- النزول قبل الامتحان بوقت كاف، والتأكد من تجهيز الأدوات.