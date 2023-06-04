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«التعليم العالي» تنصح طلاب الثانوية العامة بالاطلاع على برامج ومناهج كل جامعة

كتب:

محمد عزالدين
09:09 م | الأحد 04 يونيو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

طمأن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن كيفية تفكير وزارة التعليم العالي والرؤية المصرية، قائلا إن التعليم العالي لا يرتبط بالوزارة ولكن توجها للدولة. 

لوائح الكليات والمعاهد تتغير كل 5 سنوات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لا توجد أي لائحة دراسية لأي كلية أو معهد على مستوى مصر تستمر أكثر من 5 سنوات، وهذا يعني تغيير المناهج الدراسية والمقررات العلمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي تتضمن التخصصات البينية، ما يعني الجمع بين أكثر من تخصص في الوقت ذاته، وهذا موجود في المجال الطبي ومع كليات العلوم والصيدلة.

تخصصات جديدة بالجامعات

وأوضح أن الأقسام كلها بالكليات بها تخصصات وبرامج مختلفة، متباعا: «بنصح كل طالب يتخرج من الثانوية العامة يطلع على برامج ومناهج كل جامعة».

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