أكلات تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز.. ابتعد عن مشروبات الكافيين

كشفت مروة شوشة أخصائية التغذية بالدقهلية لـ«الوطن» عن وجود بعض الأكلات التي تزيد من تركيز الطلاب، وتسهل عليهم نشاط العقل، لاستيعاب أكبر قدر من الامتحانات، ونوهت على ضرورة تناولها خاصة الأفوكادوا والتوت والمكسرات.

وأكدت أنه قبل امتحانات الثانوية العامة يشعر معظم الطلاب بالقلق الدائم والشديد، وعدم التركيز، بسبب الخوف من تجربة امتحانات الثانوية العامة، لذا يجب عليهم تناول أكبر قدر من تلك الأكلات لتساعد على ارتفاع معدل التركيز والنشاط.

أكلات تزيد من تركيز طلاب الثانوية العامة

وأوضحت أن هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على التركيز من ضمنها:

- تناول المكسرات بأنواعها المختلفة، إذ تحتوي على فيتامين E، ومعادن ضرورية تعمل على تحسين الحالة الدماغية مما يزيد من تركيز الطلاب والابتعاد عن القلق.

- تناول البيض إذ يحتوي على عناصر وفيتامينات أهمها فيتامين بـ 12، إذ يعمل على تحسين عملية التركيز وتنشيط خلايا المخ، فيساعد على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحانات والمذاكرة.

زيادة تدفق الدم

- الأفوكادوا والبنجر، إذ يساعد تناولهم على زيادة الأداء العقلي وارتفاع معدل التركيز، ويعطي قدر كبير من النشاط.

- الشوكلاتة الداكنة لما فيها من فوائد في زيادة تدفق الدم، وخفض ضغط وتعتبر مصدر قوي لمضادات الأكسدة، فتتسبب في تنشيط العقل واستيعابه لأكبر قدر من المعلومات وزيادة التركيز.

- التوت إذ يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة فيعمل على تحسين صحة الدماغ وعملية التركيز لدى الطلاب.

- الحبوب الكاملة إذ تعتبر مصدر كبير لفيتامين «ه»، وقوى للفيتامينات والألياف فيساعد على التركيز ونشاط العقل.

وأوصت «شوشة» بضرورة زيادة نسبة البروتين في الوجبات الرئيسية والإكثار من الأطعمة التي تحتوي علي أوميجا 3، لأنه يساعد فى تحسين الذاكرة، وزيادة التركيز ويمكن الحصول عليه من بعض الأسماك كالسالمون والسردين.

مشروبات تقلل من تركيز طلاب الثانوية العامة

وحذرت من تناول مشروبات الكافيين التي يعتقد بعض الطلاب أنها تساعد على زيادة التركيز، إذ تعمل على قلة التركيز، لذا من الأفضل الابتعاد عن تلك المشروبات وتجنبها.

وأشارت إلى أن زيادة نسبة الكافيين في الجسم يزيد من سرعة ضربات القلب والتوتر وعدم التركيز، ويحتاج الجسم إلى الراحة لكن في بعض الأوقات يصاب الطالب بالأرق، فيوثر بشكل سلبي على الطالب.