السجن المشدد 5 سنوات لمحام زور عقد زواجه من سيدة متزوجة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحامي زور عقد زواجه من سيدة متزوجة من شخص آخر بشبرا الخيمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي، وأمانة سر هاني خطاب.

إحالة المتهم إلى جنايات شبرا

ترجع أوراق القضية إلى اتهام «حسين ع ح»، 47 سنة، محام، ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو أمين سر محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو الحكم القضائي في القضية رقم 153 لسنة 2018 بشأن إثبات زواجه من المجني عليها «مروة إ. م»، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، إذا قدم مرفقات بالقضية سالفة البيان، عقد زواج عرفي مؤرخ في 5/1 /2016، والذي ثبت تزوير زواجه من المجني عليها.

تفاصيل تزوير محامي عقد زواج

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استعمل المحرر المزور «الحكم القضائي» موضع الاتهام الأول فيما زور من أجله، بأن قدمه لمصلحة الأحوال المدنية وأصدر وثيقة زواج بناء عليه مع علمه بتزويره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قذف المجني عليها بأن أسند إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، ووزعم زورا بأنها تزوجت من آخر حال كونها على ذمته منه، على غير الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.