إزالة 254 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 254 حالة تعد على أملاك الدولة وجهات الولاية والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

إزالة 111 حالة تعد على أملاك الدولة

وكشف محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات، ما أسفر عن إزالة 111 حالة على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 9580 مترا مربعا، إضافة إلى إزالة 143 حالة على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة وقيراط واحد.

التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.