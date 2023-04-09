محافظ الشرقية: لا تهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في بلبيس

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بغيته بحمله ازالة لقواعد خرسانية على مساحة 60 مترا بعزبة ابو سمران بقرية السلام، وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان تم إزالة حالتي تعد بالبر الشرقي بالوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان عبارة عن فك شده خشبيه لسقف الدور الأرضي على مساحة 90 مترا وسور على مساحة 300 متر طولي وتمت الإزالة الفورية للحالتين، وبالوحدة المحلية بالزوامل تم إزالة بناء منزل بالدبش الأبيض بعزبة أبو حبيب التابعة للوحدة المحلية بالزوامل على مساحة 80 متا وتمت الإزالة كليا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف في فاقوس

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالدميين حملة للتصدى لحالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز على مساحة 100 م باسم المواطن ( ا.س. ا ) بناحية عزبة زهير بقرية أولاد عابدين التابعة للوحدة المحلية بالدميين ،وتمت إزالة المخالفة كلياً في المهد على نفقة المخالف.