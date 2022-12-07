حملات لمواجهة حالات التعدي على الأراضى الزراعية بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي على الأراضي.

التصدي لأعمال بناء منشأة مخالفة في المهد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة أبو النمرس، التي شملت إزالة عددا من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وشملت إزالة أعمال بناء حوائط وغرف بالطوب الأحمر في المهد على مساحة 70 م بناحية عزبة جحا، مع إزالة أعمال بناء مخالفة عبارة عن عواميد وحوائط داخل مزرعة بناحية عرب سراب.

إضافة إلى إزالة جمالون في المهد وأسوار وأعمدة وعلب حديدية وسقف صاج على مساحة 200م بناحية عرب سراب، وإزالة غرف وأعمدة حديدية بغرض إنشاء جمالون بمساحة حوالي 200 م والتصدي لأعمال بناء منشأة مخالفة في المهد على مساحة حوالي 80 م بشبرامنت.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أبو النمرس في التصدي لأعمال بناء مخالفة، وإزالتها في المهد عبارة عن بوكسات وقبب للخيول من البلوك الأبيض داخل إسطبل للخيول بمنطقة أرض الجزار بطريق الجبل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.