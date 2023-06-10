ابن محافظة البحيرة من ذوي الهمم يحصد برونزية رمي الجلة في دورة «فيتشي»

حصد اللاعب سيف أحمد علي بدر، عضو مركز الإبداع والفنون بمركز شباب دمنهور وعضو مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، الميدالية البرونزية في منافسات ألعاب القوى بالمركز الثالث في رياضة رمي الجلة - داون سيندروم، وذلك بدورة الألعاب العالمية 2023 والمقامة بمدينة فيتشي بدولة فرنسا.

البحيرة: ما حققه اللاعب ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن ما حققه اللاعب ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة فهم يثبتون كل يوم أنهم نموذج للإرادة والتحدي.

دعم أبطال متحدي الإعاقة

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة لن تألُ جهدًا في دعم قطاع الشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وتزويدها بأفضل الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية.

كما تعمل المحافظة باستمرار على توفير المناخ الملائم لإعداد البطل الرياضى، مشيرة إلي أن توجيه الدولة المصرية للاهتمام بالمواهب الرياضية يمثل رؤية مستقبلية للرياضة في مصر وذلك من خلال عدة برامج وقرارات تهتم بالنشء وترعاه لتكوين أبطال قادرين.

اهتمام الدولة برياضة متحدي الإعاقة

وأكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، اهتمام الوزارة البالغ برعاية ذوي الهمم ومشاركتهم ضمن خطة وأنشطة المديرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي.

5 منتخبات قومية تشارك في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي

وأوضح أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا 2023، بعدد 5 منتخبات قومية برياضات ألعاب القوى والسباحة و تنس الطاولة والكاراتيه والفروسية.

وأشار إلى أن المنتخبات المصرية عدد من المراكز المتقدمة، في هذه الدورة كان من أبرزها جائزة بطل محافظة البحيرة فى رياضة رمى الجلة.