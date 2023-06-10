الحوار الوطني: إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي بسبب غياب بعض الأعضاء

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد الموافق 11 يونيو لموعد آخر سيتم تحديده لاحقًا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى استمرار جلسات يوم الأحد 11 يونيو 2023 لتكون جلسة نقاشية ممتدة حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلسة نقاشية ممتدة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وجاء ذلك بسبب مشاركة الدكتور أحمد البرعي مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي والأستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد اللجنة ضمن الوفد المصري بمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي في نسخته الـ 111 بمدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 5 يونيو إلى 16 يونيو.