تراجع أسعار الأرز بالأسواق في عيد الأضحى.. تعرف على السبب

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية إقبالًا من جانب المواطنين على شراء الأرز وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل أن الأسواق تتمتع بكل الأنواع التي تختلف أسعارها حسب النوع والمنطقة والمتجر الذي يشتري منه المواطن.

توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف «أبوصدام» أنَّ هناك توقعات بتراجع أسعار الأرز في الأسواق الفترة المقبلة وبالأخص خلال عيد الأضحى المبارك وذلك تزامنًا مع بدء حصاد الأرز وبالتالي سوف يستمر إقبال المواطنين على الشراء حتي بعد انتهاء العيد وذلك استغلالها لتلك الأسعار المخفضة فقد يصل كيلو الأرز إلى 16 جنيهًا.

وتابع أنَّ العديد من السلع الغذائية ستنخفض أسعارها في الأسواق الفترة المقبلة بل ستشهد الدواجن والبيض أيضًا انخفاضًا بسبب الإفراجات الجمركية المستمرة الفترة الحالية عن الأعلاف.

أسعار الأرز

وأشار نقيب الفلاحين الي أن طن أرز الشعير عريض الحبة يبلغ سعره 18400 جنيه ورفيع الحبة يسجل 18 ألف جنيه كما يسجل سعر طن الأرز البلدي 27500 جنيه وقد وصل سعر الكيلو المعبأ في الأسواق 27 جنيهًا.